In Völklingen finden Ermittler eine Plantage mit mehr als 300 Cannabispflanzen. Zwei Verdächtige werden vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Völklingen (dpa/lrs) – Eine Plantage mit 313 Cannabispflanzen haben Beamte des Zollfahndungsamts Kaiserslautern und der Landespolizei bei einer Durchsuchung in Völklingen entdeckt. Der Einsatz sei wegen des Verdacht des bandenmäßigen Handels mit Cannabis erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 32 Jahren seien vorläufig festgenommen worden und seien in Untersuchungshaft.

Auslöser für die Ermittlungen sei die Sicherstellung eines Postpaketes mit etwa zwei Kilogramm Marihuana gewesen. Die in Völklingen gefundene Menge an Cannabis sowie die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten nach Angaben der Staatsanwaltschaft darauf hin, dass das geerntete Marihuana weiterverkauft werden sollte.

Die sichergestellten Pflanzen sollten toxikologisch untersucht werden. Spuren und Mobiltelefone sollten ausgewertet werden. Zusätzlich zu der Durchsuchung in Völklingen habe es weitere Maßnahmen in Bayern und im Rhein-Main-Gebiet gegeben. Wo durchsucht und was gefunden wurde, teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.