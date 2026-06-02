Mitten in Worms rückt die Polizei mit Spezialkräften an. Es ist offenbar ein geplanter Einsatz. Mit Details halten sich die Ermittler aber erst einmal zurück.

Worms (dpa/lrs) - In der Wormser Innenstadt ist die Polizei unter anderem mit Spezialkräften zu einem Einsatz angerückt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Kriminalinspektion Worms am frühen Nachmittag mit. Rund zwei Stunden später war der Einsatz wieder beendet. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Die Polizei hatte berichtet, dass es im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu kurzzeitigen Absperrungen und Behinderungen für den Verkehr kommen könne. Es soll später über Details des Einsatzes berichtet werden.