Kopfweh, Fieber, Gliederschmerzen: Die Grippesaison steht vor der Tür. Wie ist die Lage? Und was macht eigentlich Corona?

Koblenz (dpa/lrs) – Der Start der Grippesaison steht vor der Tür – und nach Einschätzung der Landesapothekerkammer reicht der Impfstoff. Bislang ist die Infektionslage noch entspannt, eine Grippeimpfung nach Darstellung der Apotheker schon jetzt sinnvoll.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz hatten vergangene Woche nur zehn Fälle von saisonaler Influenza an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, wie aus dessen Daten hervorgeht. In den vergangenen vier Wochen waren es insgesamt 30 Fälle. Das sind in etwa so viele wie im selben Zeitraum 2025.

Frühzeitig ans Impfen denken

«Frühzeitiges Impfen macht Sinn», sagte ein Sprecher der Landesapothekerkammer. Wichtig sei lediglich, die Impfung nur vorzunehmen, wenn man gerade fit ist.

«Die Impfstofflieferung läuft an», sagte der Sprecher. Stand jetzt bestehe keine Sorge, dass es Engpässe geben könnte.

Corona-Zahlen niedriger als im Vorjahr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist deutlich niedriger als im Vorjahr, auch in Rheinland-Pfalz. Nur 13 Fälle seien vergangene Woche landesweit erfasst worden, in derselben Kalenderwoche 2025 waren es rund 200. In den vergangenen vier Wochen wurden aus Rheinland-Pfalz insgesamt nur 45 Fälle gemeldet. Allerdings testen sich auch deutlich weniger Menschen auf das Virus.

Die Corona-Meldezahlen seien aber nur eine von mehreren Kennzahlen, die für die Einschätzung des Infektionsgeschehens eine Rolle spielen, sagte eine RKI-Sprecherin. Zuletzt war demnach die Viruslast von SARS-CoV-2 auch im Abwasser bundesweit sehr niedrig, stieg aber an.