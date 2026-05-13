Wetteraussichten
Graues und trübes Wetter setzt sich fort
Ein Passant geht mit Regenschirm in der Hand durch Mainz
Weiterhin kaum Sonnenstunden in Sicht: Es bleibt regnerisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt wenig frühlingshaft mit Schauern und kühlen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Gewittern, die gebietsweise auftreten können.

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Offenbach/Main (dpa/lhe) – Das zuletzt nasskalte Wetter setzt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in den kommenden Tagen fort. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es heute bei Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad örtlich immer wieder Schauer geben, die sich im Tagesverlauf ausbreiten. In Hochlagen werden Werte um 11 Grad erwartet. Vereinzelt seien Gewitter mit starken bis stürmischen Böen und Graupel möglich, warnt der DWD.

In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 8 und 5 Grad weiter wechselhaft. Der Donnerstag zeigt sich meist stark bewölkt. Häufig gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen um 9 Grad.

In der Nacht auf Freitag bleibt es bei 6 bis 2 Grad wechselhaft. Im Tagesverlauf muss bei wechselnder Bewölkung gebietsweise mit Regen gerechnet werden. Dabei werden laut den Wetterexperten Werte zwischen 12 und 15 Grad erwartet. In Hochlagen wird es mit Temperaturen um 9 Grad erneut etwas kühler.

© dpa-infocom, dpa:260513-930-73263/1

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