Die Aussichten für die nächsten Tage bleiben eher mau. Ab Freitag soll es örtlich sogar Sturmböen geben.

Offenbach (dpa/lrs) – Grau und wechselhaft zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den kommenden Tagen. Heute soll es zeitweise regnen und überwiegend stark bewölkt oder bedeckt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es demnach höchstens 9 bis 13 Grad. Auch am Donnerstag soll es zeitweise schauerartig regnen bei maximal 11 bis 14 Grad.

Noch ungemütlicher könnte es am Freitag werden: Es gibt häufig Regen, könnte vereinzelt aber auch blitzen und donnern. Außerdem erwarten die Meteorologen verbreitet starke bis stürmische Böen und örtlich sogar Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Ähnlich windig soll das Wochenende starten. Der Samstag bringt wieder zeitweise Regen, dazu einen grauen Himmel und höchstens 8 bis 13 Grad.