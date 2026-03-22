Rheinland-Pfalz-Wahl
Gordon Schnieder sieht Wechsel an Spitze als Wählerauftrag
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, hat mit seiner Partei voraussichtlich klar gewonnen.
Hannes Albert. DPA

Die CDU und Gordon Schnieder wollen Rheinland-Pfalz regieren. Das sieht der Spitzenkandidat als Wählerwille.

Berlin (dpa) – CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder sieht einen Wechsel in der Regierung als Wählerwille an. «Ich glaube, dass auch den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie klar ist, warum sie heute auch rund acht Prozent verloren haben und warum sie nicht mehr an der Spitze stehen», sagte er am Abend der Landtagswahl.

Da könne es nur einen Wechsel geben. «Ansonsten würden wir uns vollkommen unglaubwürdig machen, das ist nicht der Wählerauftrag», sagte Schnieder. «Der Wählerauftrag ist: Stellt dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße. Und das müssen wir jetzt tun.»

© dpa-infocom, dpa:260322-930-851198/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten