Lottogewinner blickt zurück Glückspilz tippte schon oft auf die richtigen Zahlen Jona Heck 17.01.2026, 06:00 Uhr

i Auch heute hat der 88-jährige Hans-Werner Schreiner noch Spaß am Ausfüllen von Lotto-Scheinen. Seine großen Gewinne liegen aber schon ein paar Jahre zurück. Jona Heck

Die meisten Menschen hoffen ihr Leben lang vergeblich auf einen Lottogewinn. Bei Hans-Werner Schreiner ist es anders: Er gewann schon mehrere Male viel Geld, das meiste in Zeiten vor dem Euro. Von seinem Glück erzählt der 88-jährige Kamp-Bornhofener.

Aus seinem Wohnzimmerfenster sieht er jeden Tag zahlreiche Schiffe über den Rhein fahren. Aus der Haustür raus sind es knapp 30 Meter bis ans Rheinufer. Hier in Kamp-Bornhofen wohnt der 88-jährige Hans-Werner Schreiner. Sein Haus hat er sich vor etlichen Jahren gekauft, als Lebensort für das hohe Alter.







