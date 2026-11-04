Eine Markthalle in Hamburg schließt, in Trier soll eine neue entstehen: Globus baut sein deutsches Standortnetz um. Auch bei den Baumärkten gibt es eine Veränderung – welche Bilanz zieht die Gruppe?

St. Wendel (dpa/lrs) – Die Globus-Gruppe zieht für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine positive Bilanz. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg demnach um 1,9 Prozent auf 195,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus dem saarländischen St. Wendel mitteilte. Dabei weist das Unternehmen darauf hin, dass es sich hierbei um einen bereinigten Vergleich handelt. Hintergrund ist, dass die Gruppe im vorhergehenden Geschäftsjahr die russischen Lebensmittelmärkte abgespalten hatte.

Die Gruppe setzt demnach weiter auf ihr Geschäft in Deutschland, Tschechien und Luxemburg. In Tschechien eröffnete Globus im Herbst 2025 den vierten kleinflächigen Nachbarschaftsmarkt unter dem Namen Globus Fresh in Brünn.

Auch das deutsche Standortnetz veränderte sich: Mitte September schloss Globus eine Markthalle in Hamburg. In Trier erhielt das Unternehmen Ende 2025 die Baugenehmigung für eine neue Markthalle. Die Baumarktsparte eröffnete im September 2026 ihren 91. Standort in Bielefeld und schuf dort 80 Arbeitsplätze.

Die familiengeführte Globus-Gruppe wurde 1828 gegründet. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben in 76 sogenannten Hypermärkten, also besonders großflächige Märkte, und 91 Baumärkten mehr als 33.500 Menschen, davon knapp 28.000 in Deutschland.