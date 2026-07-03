Plötzlicher Winddreher, Kontrollverlust – und dann hängt ein 55-Jähriger in luftiger Höhe fest. Die Feuerwehr befreit ihn aus einer Baumkrone.

Veldenz (dpa/lrs) – Ein Gleitschirmpilot im Kreis Bernkastel-Wittlich hat kurz nach dem Start die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und ist abgestürzt. Er blieb in der Krone eines Baumes hängen, überstand den Unfall aber unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 55-Jährige war den Angaben zufolge am Nachmittag in Veldenz gestartet. Während des Starts habe sich aber die Windrichtung geändert. Deshalb habe der Mann den Gleitschirm nicht mehr kontrollieren können. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Baum gerettet.