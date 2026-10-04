Eine 42-Jährige bleibt nach dem Start am Adelberg bei Annweiler in rund 20 Metern Höhe in einem Baum hängen. Höhenretter befreien sie unverletzt.

Annweiler am Trifels (dpa/lrs) – Eine Gleitschirmfliegerin ist bei Annweiler am Trifels (Landkreis Südliche Weinstraße) in einer Baumkrone gelandet und von Einsatzkräften gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 42-Jährige am Samstagmittag vom Adelberg gestartet und verlor nach eigenen Angaben wegen fehlender Thermik rasch an Höhe.

Die erfahrene Pilotin habe sich daraufhin zu einer kontrollierten Notlandung in einer Baumkrone entschlossen. Dort hing sie den Angaben zufolge in rund 20 Metern Höhe fest.

Wegen instabiler Bäume gestaltete sich die Rettung aufwendig. Mit Hilfe einer Höhenrettungsgruppe wurde die Frau am Nachmittag unverletzt geborgen. An dem nicht motorisierten Gleitschirm entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1.500 Euro.