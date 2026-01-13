Verschobene Prüfungen Glatteis bringt Abiturpläne in RLP ins Rutschen Cordula Sailer-Röttgers 13.01.2026, 11:45 Uhr

i Frostig war es in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Tagen. Das Winterwetter hatte auch Auswirkungen aufs Schulleben im Land. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Monatelang lernen Schüler für ihre Abi-Klausuren, die Nervosität ist groß. Dann die Nachricht, dass ein Termin verschoben wird. Das ist in dieser Woche an einigen Schulen im Land passiert – Winterwetter. Das sagen Schüler und das Bildungsministerium.

Väterchen Frost hatte Rheinland-Pfalz die vergangenen Tage fest im Griff. Für Montag warnte der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis und rutschigen Straßen. Für so manchen Schüler kam das zur Unzeit. Denn seit dem vergangenen Freitag laufen die schriftlichen Abi-Prüfungen an G9-Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen.







