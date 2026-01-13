Eis und Schnee sind verschwunden, doch das Winterwetter hat Folgen: Notaufnahmen waren vielerorts in Deutschland voll, da sich viele Menschen vor allem bei Stürzen verletzt haben – auch in RLP. So sah die Lage in Krankenhäusern in unserer Region aus.
Schnee, Eis, gefährliche Glätte: War da was? Die Temperaturen sind so deutlich im Plus, dass die Glättewarnung für Rheinland-Pfalz zu Beginn dieser Woche fast schon wieder vergessen ist. Die Folgen des Winterwetters sind es für viele Menschen jedoch nicht: Die Notaufnahmen von Krankenhäusern waren vielerorts in Deutschland noch voller als ohnehin schon.