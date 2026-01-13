Winterwetter in RLP Glätte führt zu vielen Knochenbrüchen Bastian Hauck

Anke Mersmann 13.01.2026, 16:59 Uhr

i Achtung, Rutschgefahr: Ein Aufsteller warnt vor glatten Gehwegen. Bei dem winterlichen Wetter der vergangenen Tage haben sich viele Menschen in Deutschland bei Stürzen verletzt. Das zog volle Notaufnahmen nach sich. Im nördlichen Rheinland-Pfalz war die Situation glücklicherweise entspannter. Frederick Mersi/dpa

Eis und Schnee sind verschwunden, doch das Winterwetter hat Folgen: Notaufnahmen waren vielerorts in Deutschland voll, da sich viele Menschen vor allem bei Stürzen verletzt haben – auch in RLP. So sah die Lage in Krankenhäusern in unserer Region aus.

Schnee, Eis, gefährliche Glätte: War da was? Die Temperaturen sind so deutlich im Plus, dass die Glättewarnung für Rheinland-Pfalz zu Beginn dieser Woche fast schon wieder vergessen ist. Die Folgen des Winterwetters sind es für viele Menschen jedoch nicht: Die Notaufnahmen von Krankenhäusern waren vielerorts in Deutschland noch voller als ohnehin schon.







Artikel teilen

Artikel teilen