Berlin/Völklingen (dpa) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) trauert nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten im Saarland. «Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Liebsten des im Dienst getöteten Kollegen», sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke laut Mitteilung. Die Gewerkschaft wünsche der Familie des Verstorbenen, seinen Kolleginnen und Kollegen sowie allen am Einsatz Beteiligten «von Herzen ganz viel Kraft». Die GdP sei tief erschüttert und voller Trauer.

Am Donnerstagabend war ein Polizist bei einem Einsatz nach einem Überfall auf eine Tankstelle durch Schüsse aus einer Dienstwaffe getötet worden. Nach dem Raubüberfall hatten zwei Polizeibeamte einen der Täter zu Fuß verfolgt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der mutmaßliche Räuber habe einem der Beamten die Dienstwaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen. Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.