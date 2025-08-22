Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Die Ermittler stufen die Tat als Mord ein. Es gibt aber noch weitere Vorwürfe.

Saarbrücken (dpa) – Wegen der tödlichen Schüsse auf einen Polizisten im Saarland ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Mordes gegen den 18-jährigen Verdächtigen. Nach derzeitigem Stand sei davon auszugehen, dass er auf insgesamt drei Polizisten schoss, um nicht als Täter für den vorherigen Tankstellenüberfall identifiziert zu werden, sagte Oberstaatsanwalt Christian Nassiry in Saarbrücken. Damit sei in einem Fall das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht gegeben. Ein 34 Jahre alter Polizeibeamter wurde getötet.

Außerdem wird dem Verdächtigen zweifacher versuchter Mord sowie besonders schwerer Raub wegen des vorherigen Tankstellenüberfalls vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl gegen den Mann beantragt, über den noch am Nachmittag ein Untersuchungsrichter entscheiden sollte, sagte Nassiry.