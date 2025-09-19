Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Kaiserslautern einen Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Mann vollstreckt. Den Angaben zufolge kontrollierten die Beamten den Mann am Donnerstag nach einem Knall vor dem Hauptbahnhof. Zunächst bestand der Verdacht der Sachbeschädigung. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige aufgrund mehrerer Vergehen gesucht wird, so die Polizei.

Ein Haftbefehl gegen ihn lag vor wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Zudem wurde er wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gesucht. Da der 46-Jährige die geforderte Geldstrafe von 900 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten, heißt es. Wie es zu dem Knall kam, konnte laut Polizei letztendlich nicht mehr ermittelt werden.