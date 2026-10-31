Am Samstag könnten knapp 4.000 Menschen am Gutenbergplatz gegen Wehrpflicht und Bildungskürzungen protestieren. Die Polizei erwartet keine Ausschreitungen – doch hört die Politik zu?

Mainz (dpa/lrs) – Gegen Wehrpflicht, steigende Lebenshaltungskosten, Fachkräftemangel und Kürzungen in der Bildungspolitik: An diesem Samstag wollen womöglich tausende junge Menschen in Mainz auf die Straße gehen. Mehr als 3.800 Personen haben auf der Homepage des Initiators «Gen Z regelt» ihre Teilnahme an der Kundgebung angekündigt. Start des Protests soll demnach um 14 Uhr am zentralen Gutenbergplatz sein.

Innenministerium und Polizei rechnen in Mainz mit keinen Ausschreitungen. Dennoch stehen genügend Einsatzkräfte zur Verfügung, die flexibel auf die Lage reagieren könnten, wie die Polizei mitteilte. Auch der Handelsverband Südwest rechnet nicht mit größeren Ausschreitungen. Der Einzelhandel werde daher nicht zu besonderen Vorkehrungen aufgerufen.

Schnieder warnt vor Extremisten

Auch Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) griff die geplanten Proteste in einer Rede gegen Antisemitismus im rheinland-pfälzischen Landtag am Donnerstag auf. Schülerinnen und Schüler hätten das Recht zu demonstrieren, doch dürften sie nicht von Extremisten gesteuert, instrumentalisiert oder missbraucht werden. Aufrufe dazu gäbe es in den sozialen Medien zuhauf.

Die Landesschüler*innenvertretung unterstützt die bildungspolitischen Forderungen, appelliert aber zugleich an alle Beteiligten, friedlich zu bleiben. «Wenn junge Menschen nicht mehr daran glauben, etwas bewirken zu können, entsteht Resignation», schrieb die Landesvertretung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Umso wichtiger sei es, ihre Anliegen ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass ihre Stimmen etwas bewegen können.

Mainz ist eine von deutschlandweit 32 Städten, in denen am Samstag laut der Initiative «Gen Z regelt» Kundgebungen sein sollen. In fünf davon organisiert die Initiative die Veranstaltung selbst, die Kundgebung in Mainz wurde nach Angaben der Stadt von einer Privatperson angemeldet.