Landscheid (dpa/lrs) - Bei einem von einem Geisterfahrer verursachten Unfall auf der Autobahn 60 in der Eifel sind eine Frau getötet sowie drei Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen waren bei Landscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich in Fahrtrichtung Belgien der Wagen des Falschfahrers sowie ein mit drei Frauen besetztes, entgegenkommendes Auto kollidiert, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte. Eine Frau starb, ihre zwei Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Der Falschfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die A60 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

