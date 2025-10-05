In zehn Jahren hat es die Geierlay-Brücke zur bekanntesten Attraktion des Hunsrücks geschafft – jetzt wurde Geburtstag gefeiert. Und bald dürfte eine weitere Rekordmarke erreicht werden.
In wenigen Tagen dürfte die Geierlay-Brücke eine weitere Rekordmarke knacken: „Wir stehen kurz davor, die Besucherzahl von drei Millionen zu erreichen“, sagt der Mörsdorfer Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff (parteilos). Am Wochenende wurde der zehnte Geburtstag der Hunsrücker Attraktion gefeiert.