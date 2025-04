Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen geht es in Berlin vor allem um eines: Posten. Wer diese am Ende besetzen wird, steht nur in Teilen fest. Im Koalitionsvertrag ist geregelt, welche Partei welche Ministerien erhält. Wen Union und Sozialdemokraten aber ins Rennen schicken, könnte erst bekannt werden, wenn die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben – also Ende April. Doch bereits seit dem Ende der Koalitionsverhandlungen lichtet sich das Feld der Anwärter auf die Spitzenposten etwas. In Berlin kursieren Listen mit Namen. Demnach könnte Rheinland-Pfalz komplett leer ausgehen. Anders als erwartet.

Zu Beginn der vergangenen Wahlperiode waren gleich zwei rheinland-pfälzische Politiker Minister geworden. Ex-FDP-Landeschef Volker Wissing fungiert noch heute als geschäftsführender Verkehrs- und Justizminister. Und Anne Spiegel (Grüne) war bis zu ihren Rücktritt im Zuge der Flut-Aufarbeitung kurzzeitig Bundesfamilienministerin. Hinzu kamen mehrere Staatssekretäre aus den Reihen von FDP und Grünen.

Doris Ahnen und Stefanie Hubig wurden gehandelt

Auch für die Besetzung der neuen Regierung schien die Lage für Rheinland-Pfalz aussichtsreich zu sein. Immerhin verhandelten gleich zwölf SPD-Politiker aus Rheinland-Pfalz den Koalitionsvertrag mit. Vor allem Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll in Berlin dafür geworben haben, dass eine Rheinland-Pfälzerin mit am Kabinettstisch sitzt. Schon zu Beginn der Verhandlungen hatte der Regierungschef für die SPD frische Gesichter gefordert.

Für die Ministerien wird nun aber kaum noch ein rheinland-pfälzischer Name gehandelt. In den Spekulationen waren zuvor immer mal wieder drei Personen aufgetaucht – darunter zwei Landesministerinnen. Doris Ahnen, die in Rheinland-Pfalz das Finanzressort führt, galt als Anwärterin für einen Berliner Posten – nicht zum ersten Mal. Zumal sie auch entscheidend an den Verhandlungen über die Auflösung der Schuldenbremse beteiligt gewesen sein soll. Finanzminister soll aber wohl SPD-Chef Lars Klingbeil werden.

Auch Bildungsministerin Stefanie Hubig wurde ein Amt in Berlin zugetraut. Das Bildungsressort geht allerdings an die CDU. Als Juristin wäre für Hubig auch das Justizressort möglich gewesen. Dort war sie in Berlin vor ihrer Regierungszeit in Rheinland-Pfalz als Staatssekretärin tätig. Für diesen Posten kursieren aber andere Namen wie jener der Brandenburger SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja Eichwede.

Und Verena Hubertz? Die Triererin zog im Februar zum zweiten Mal in den Deutschen Bundestag ein. Ihr Name tauchte bislang in Zusammenhang mit allen möglichen Posten und Listen auf. Fachlich wäre die Unternehmerin für das Wirtschaftsministerium am ehesten infrage gekommen. Das geht allerdings an die CDU. Für das fachlich weniger passende Arbeitsministerium, das die SPD erhält, gelten andere Kandidaten als wahrscheinlicher. Vielleicht ist es für den ganz steilen Aufstieg der 37-Jährigen auch noch zu früh.

Ganz leer ausgehen wird die Triererin aber wohl nicht. Bereits in der vergangenen Wahlperiode im Bundestag war Hubertz stellvertretende Fraktionschefin der SPD geworden. Eine ähnliche Position kommt nun wieder infrage, eher auch mehr. Möglich ist wohl der Posten der Parlamentarischen Geschäftsführerin in der SPD-Fraktion oder womöglich sogar als jener der Co-Parteichefin.

Und bei der CDU? Hier waren aus Rheinland-Pfalz ungleich weniger Namen für einflussreiche Posten gehandelt worden. Für ein Ministeramt kam nur die ehemalige rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner infrage. Sie könnte am Ende womöglich als einzige Rheinland-Pfälzerin mit Spitzenposten aus der Wahl hervorgehen – sie ist nun Bundestagspräsidentin.

Innerhalb der Partei könnte der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder (56) seinen Einfluss ausbauen. Der Bruder des CDU-Landesvorsitzenden Gordon Schnieder ist bereits seit sieben Jahren Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion und arbeitet eng mit Friedrich Merz zusammen. Mindestens diesen Posten dürfte er behalten.