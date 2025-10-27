Verdachtsfälle allerorten Geflügelpest breitet sich in ganz RLP rasant aus 27.10.2025, 14:32 Uhr

i Die Klassische Geflügelpest (hochpathogene aviäre Influenza) breitet sich in Deutschland mit ungewöhnlicher Dynamik aus - auch in Rheinland-Pfalz. Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Tote, mit H5N1 infizierte Wildvögel lassen in Rheinland-Pfalz die Alarmglocken schrillen: Die Geflügelpest breitet sich rasant im Bundesland aus. Was mit den potenziell hochansteckenden Kadavern geschieht – und wie die Landwirtschaft reagiert.

Nach ersten Bestätigungen unter anderem aus dem Rhein-Hunsrück- und dem Rhein-Lahn-Kreis breitet sich die Klassische Geflügelpest derzeit mehr oder weniger in ganz Rheinland-Pfalz rasant aus. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) spricht angesichts von Verdachtsfällen unter anderem aus dem Westerwaldkreis, den Kreisen Mayen-Koblenz und Bernkastel-Wittlich sowie aus der Pfalz von einer „ungewöhnlichen Dynamik“.







Artikel teilen

Artikel teilen