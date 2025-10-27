Tote, mit H5N1 infizierte Wildvögel lassen in Rheinland-Pfalz die Alarmglocken schrillen: Die Geflügelpest breitet sich rasant im Bundesland aus. Was mit den potenziell hochansteckenden Kadavern geschieht – und wie die Landwirtschaft reagiert.
Nach ersten Bestätigungen unter anderem aus dem Rhein-Hunsrück- und dem Rhein-Lahn-Kreis breitet sich die Klassische Geflügelpest derzeit mehr oder weniger in ganz Rheinland-Pfalz rasant aus. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) spricht angesichts von Verdachtsfällen unter anderem aus dem Westerwaldkreis, den Kreisen Mayen-Koblenz und Bernkastel-Wittlich sowie aus der Pfalz von einer „ungewöhnlichen Dynamik“.