Auf einem Betriebsgelände kippt ein großer Behälter mit nicht ungefährlichem Inhalt um. Die Feuerwehr kann den Bereich sichern - ist aber insgesamt 14 Stunden im Einsatz.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine auf dem Gelände einer Speditionsfirma ausgetretene ätzende Flüssigkeit hat die Feuerwehr in Ludwigshafen rund 14 Stunden lang beschäftigt. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, stürzte am Montagmittag ein Behälter mit der Flüssigkeit in einer Lagerhalle um. Diese habe sich dann im Gebäude ausgebreitet, hieß es.

Da sich in der Halle zahlreiche weitere Behälter befanden, musste das Gebäude den Angaben zufolge zunächst geräumt und der betroffene Bereich gesichert werden. Erst dann habe der umgekippte Behälter von Einsatzkräften in speziellen Schutzanzügen geborgen werden können, so die Feuerwehr. Eine Reinigungsfirma habe den Gefahrstoff anschließend entfernt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr führte demnach Messungen auf dem Betriebsgelände und der Umgebung ohne Auffälligkeiten durch. Für die Bevölkerung oder die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, teilte sie mit.