Streik
GDL kündigt erneut Streik bei der Saarbahn an
Saarbahn
Ein GDL-Sprecher kündigt einen Streik im Saarland an. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Die GDL ruft im Saarland zum Streik auf. Ab 19 Uhr am Mittwochabend könnten Züge stillstehen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für Mittwochabend ab 19 Uhr erneut einen Streik bei der Saarbahn angekündigt. Ein Pressesprecher bestätigte den Aufruf. Extrabusse bleiben nach Auskunft der Saarbahn als Schienenersatzverkehr im Einsatz.

Hintergrund ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Trains verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland auf Schienen.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-659891/1

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