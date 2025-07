Es kommt nur selten vor, dass die Regierungskoalition einem Vorschlag der Opposition zustimmt. Im Fall der Versorgung von Ex-Ministern in Rheinland-Pfalz ließ sich die Ampel aber von der CDU überzeugen. Lange hat es gedauert, bis bei SPD, Grünen und FDP die Einsicht einkehrte, dass eine im Ländervergleich außergewöhnliche Regel wohl kein gutes Bild auf die Regierung werfen dürfte. Vor allem, weil es um die Bezahlung geht. In kaum einem anderen Bundesland gab es bis jetzt so üppige Übergangsgelder für ehemalige Minister wie in Rheinland-Pfalz. Das hat der Landtag nun geändert.

Wenn Spitzenpolitiker aus ihrem Amt ausscheiden, erhalten sie Unterstützung vom Staat. Das sogenannte Übergangsgeld soll die Unabhängigkeit sichern und den Wechsel in andere Berufe erleichtern. Dabei spielt keine Rolle, ob die Politiker zurückgetreten sind oder entlassen wurden. Übergangsgeld gibt es für Bundes- wie auch Landesminister. Doch es gibt Unterschiede, wie lange gezahlt wird. Im Bund und den meisten anderen Ländern gilt der Übergang für maximal zwei Jahre. In Rheinland-Pfalz gibt es allerdings bis zu drei Jahre lang Geld vom Staat.

Alle Fraktionen im Landtag stimmen Gesetz zu

Vor knapp einem Jahr war deshalb die Diskussion aufgekommen, warum ausgerechnet in Rheinland-Pfalz Politiker besonders lange unterstützt werden sollen. Die CDU im Landtag forderte, das Übergangsgeld auf maximal zwei Jahre zu begrenzen. Doch die Ampel winkte mehrmals ab – man sehe keinen Bedarf, das Gesetz zu ändern. In diversen Gesprächen ist es der CDU aber offenbar gelungen, die Ampel umzustimmen. Vergangene Woche votierten alle im Landtag vertretenen Fraktionen für den Gesetzentwurf der CDU.

Die Menschen hätten ein sehr feines Gespür dafür, ob die finanziellen Regelungen unverhältnismäßig seien, sagte der Abgeordnete Helmut Martin (CDU). Weil die Ampel nach langer Diskussion doch noch einlenkte, lobte er die „sehr vertrauensvolle“ Atmosphäre und sprach von einem guten Signal für die Demokratie. Gelungen ist die Einigung wohl auch, weil die neue Regelung fürs Übergangsgeld weder rückwirkend noch für die aktuelle Regelung gilt. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn voraussichtlich im Mai kommenden Jahres nach der Wahl eine neue Landesregierung steht.

Neue Karenzzeit: Ex-Minister müssen neue Jobs melden

Doch die CDU setzte sich noch in einem weiteren umstrittenen Punkt durch. Ehemalige Mitglieder der Landesregierung müssen künftig 18 Monate lang nach dem Ausscheiden aus dem Amt ihre neue Beschäftigung anzeigen. Wenn etwa durch einen Job in der Wirtschaft öffentliche Interessen beeinträchtigt würden, könnte die Landesregierung dies untersagen. Darüber muss zuvor ein dreiköpfiges Gremium beraten. Die FDP habe die Karenzzeit zunächst kritisch gesehen, sagte der Abgeordnete Marco Weber. Sie hätten aber nun verstanden, dass das Thema von Bedeutung für die Integrität der Demokratie sei.

Dass die Landesregierung selbst nicht besonders glücklich mit dem neuen Gesetz ist, erklärte der Chef der Staatskanzlei, Fedor Rose. In der Gesamtschau der Versorgungsansprüche erhalte Rheinland-Pfalz nun mit die strengsten Regelungen.

Wie viel Geld es in Rheinland-Pfalz für den Übergang gibt

Wenn die Amtsbezüge von Ministern in Rheinland-Pfalz enden, zahlt der Staat für den Übergang zunächst drei Monate das volle Gehalt. Aktuell gibt es je nach Länge der Amtszeit bis zu drei Jahre die Hälfte der Amtsbezüge, künftig nur noch zwei Jahre lang. Wenn ehemalige Minister Einkünfte aus anderen Jobs erhalten, wird dies mit den Staatsleistungen verrechnet.

Für die im vergangenen Sommer zurückgetretene Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) etwa errechnete die Staatskanzlei damals ein Übergangsgeld von 16.500 Euro brutto monatlich in den ersten drei Monaten. Danach hätte sie bis zur Obergrenze von drei Jahren die Hälfte erhalten. Dreyer bezieht aufgrund der Altersregelung stattdessen allerdings schon ihr Ruhegehalt.

Die nun geänderte Regel zum maximal dreijährigen Übergangsgeld gilt in Rheinland-Pfalz bereits seit 1993. In der Urfassung des Ministergesetzes von 1954 war es sogar möglich, maximal sechs Jahre lang Geld vom Staat zu erhalten.