Ein Kind läuft nach Polizei-Angaben im Rhein-Pfalz-Kreis auf die Straße - ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss fährt es mit seinem Wagen an.

Waldsee (dpa/lrs) – Ein fünfjähriger Junge ist am Sonntagabend in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) nach Polizei-Angaben von einem alkoholisierten Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Fünfjährige plötzlich auf die Straße – ein 48-jähriger Autofahrer erfasste ihn. Das Kind stürzte demnach auf den Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Zur Behandlung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei bei dem Autofahrer einen Wert von 0,81 Promille. Sein Auto wurde demnach sichergestellt und ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet.