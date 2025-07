Fünf Verletzte nach Unfall in Saarbrücken

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken sind fünf Menschen verletzt worden – darunter eine 34-Jährige schwer. Nach Angaben der Polizei kam es gegen Mittag mutmaßlich wegen eines fehlerhaften Spurwechsels zu dem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Unter den Verletzten war demnach auch ein 13 Jahre altes Kind. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, sie schwebe nicht in Lebensgefahr.

Die betroffene Straße war für mehr als eine Stunde gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 50.000 Euro.