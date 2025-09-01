Mutterstadt (dpa/lrs) – Ein 65-Jähriger hat nach ersten Erkenntnissen mit einer Fahrt durch eine Rettungsgasse bei Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Er sei nach ersten Erkenntnissen auf der A61 mit überhöhter Geschwindigkeit 150 Meter in einem Stau in der Rettungsgasse gefahren, bis es dann zu dem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen kam, teilte die Polizei mit. Vier Menschen seien dabei schwer, eine Frau leicht verletzt worden. Die Autobahn wurde zur Versorgung der Verletzten am Sonntag in Richtung Koblenz gesperrt. Warum der Mann in die Rettungsgasse fuhr, ist bislang unklar. Er konnte aufgrund seiner Verletzungen noch nicht befragt werden.

© dpa-infocom, dpa:250901-930-980962/1