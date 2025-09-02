Nach einem Frontalzusammenstoß brennen zwei Fahrzeuge komplett aus. Fünf Insassen sterben. Warum die Identität der Opfer noch nicht feststeht.

Heiderscheid/Luxemburg (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Norden Luxemburgs sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto und ein Lieferwagen waren am Montagabend auf der N15 zwischen Feulen und Heiderscheid frontal zusammengestoßen, wie die Polizei in Luxemburg-Stadt mitteilte. Dabei fingen die Fahrzeuge Feuer und brannten demnach völlig aus.

Noch sei die Identität der Toten nicht geklärt, sagte der Sprecher der Luxemburger Justiz, Henri Eippers, der Deutschen Presse-Agentur. Die Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es seien aufwendige Untersuchungen notwendig, um die Identitäten sicher zu bestimmen. Die Insassen der beiden Fahrzeuge seien an Ort und Stelle gestorben.