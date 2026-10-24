Werder Bremen nimmt aus Mainz drei Punkte mit. Einen großen Anteil am 3:2-Sieg hat Routinier Niclas Füllkrug mit seinen Saisontoren sieben und acht.

Mainz (dpa) – Mit einem Doppelpack hat Niclas Füllkrug Werder Bremen zum dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geführt und weitere Argumente für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesammelt. Beim 3:2 (2:0)-Auswärtserfolg gegen den FSV Mainz 05 traf der 33 Jahre alte Stürmer in der 7. und 25. Minute jeweils per Foulelfmeter. Es waren die Saisontore sieben und acht für Füllkrug, der im Sommer auf Leihbasis von West Ham United nach Bremen zurückgekehrt war und jetzt sogar die Torschützenliste anführt.

Vor 33.305 Zuschauern steuerte Ludovit Reis (61.) den dritten Werder-Treffer bei. Für die Mainzer waren die Tore von Anthony Caci (33.) und Jae-sung Lee (63.) zu wenig, um den Heimfluch zu besiegen. Die Rheinhessen warten in der laufenden Spielzeit immer noch auf den ersten Sieg vor heimischer Kulisse und mussten mit weiterhin zehn Punkten die Bremer (12) in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Füllkrug eiskalt vom Punkt

Die Partie begann ganz nach dem Geschmack der Gäste, für die Füllkrug schon früh vom Punkt zur Führung traf. Zuvor war Arthur von Mainz-Verteidiger Stefan Posch im Strafraum zu Fall gebracht worden. Werder war in der Folge das bessere Team, kontrollierte Ball und Gegner.

Die Hausherren taten sich im Spielaufbau schwer und kamen in der ersten halben Stunde kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Lediglich bei einem Kopfball von Kacper Potulski (18.) musste Bremens Torwart Karl Hein sein Können unter Beweis stellen.

Wenig später folgte der nächste Rückschlag für die Mainzer. Danny da Costa holte Marco Grüll im eigenen Strafraum von den Beinen, weshalb Schiedsrichter Florian Badstübner erneut Elfmeter gab. Wieder trat Füllkrug an und verwandelte sicher. Ein ungewohntes Erlebnis für die Bremer, die in den vergangenen drei Spielen jeweils einen Zwei-Tore-Rückstand aufholten.

Mainz kämpft – und verliert doch

Die Antwort der 05er ließ jedoch nur acht Minuten auf sich warten. Nach einer Flanke von Sheraldo Becker traf Caci per Kopf zum Anschluss. Nun war auch Mainz im Spiel und erspielte sich gute Chancen zum Ausgleich. Zunächst verfehlte Phillip Tietz mit einem Kopfball knapp das Tor, dann strich ein Schuss von Phillipp Mwene um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Auch nach dem dritten Gegentor, bei dem Mwene einen Schuss von Reis noch unglücklich abfälschte, gaben die Gastgeber nicht auf. Nur zwei Minuten später sorgte Lee mit dem erneuten Anschluss wieder für Hoffnung auf zumindest einen Punkt. Die erfüllte sich jedoch nicht, weil Bremen den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und etwas Glück über die Zeit rettete.