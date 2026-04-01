Von Frost bis Frühlingssonne: In Rheinland-Pfalz und Saarland schwanken die Temperaturen heftig, aber es bleibt freundlich. Zum Osterwochenende droht dann wieder Regen.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird freundliches Wetter erwartet. Nach nächtlichem Frost klettern die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Tagesverlauf verdrängt die Sonne vielerorts Nebel und Wolken. In der Nacht kühlt es dann erneut auf 2 bis minus 5 Grad ab.

Am Donnerstag ziehen von Nordwesten neue Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 8 und 15 Grad, nachts zwischen 3 und minus 1 Grad. Zudem kann es frostig und glatt werden. Zum Wochenende nehmen die Temperaturen leicht zu und es bleibt wechselhaft mit örtlichen Regenschauern.