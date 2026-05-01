Busunfall
Frontalunfall mit einer Toten – Überholmanöver war Ursache
Tödlicher Unfall mit Linienbus
Die Unfallverursacherin hatte laut Polizei unmittelbar vor dem Crash versucht, ein Fahrzeug in einer Kurve zu überholen. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin stößt frontal mit einem Linienbus zusammen und stirbt. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse dazu, wie die Frau in den Gegenverkehr geraten konnte.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Nach einem tödlichen Frontalunfall im Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Polizei neue Erkenntnisse zur Unfallursache. Die bei dem Unfall ums Leben gekommene 24-jährige Unfallverursacherin habe unerlaubt ein Fahrzeug überholen wollen und sei dabei in den Gegenverkehr geraten, teilte ein Sprecher der Polizei Simmern mit.

Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun war die 24-Jährige am Donnerstagmorgen frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Die junge Frau habe zuvor in einer Kurve ein Fahrzeug überholen wollen, so der Polizeisprecher. Das sei am Streckenschnitt, wo der Unfall geschah, aber nicht erlaubt. Zudem sei sie vermutlich von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, hieß es.

Bei dem Unfall waren Insassen des Linienbusses leicht verletzt worden, darunter fünf Kinder. Der Bus war laut Polizei mit 19 Menschen besetzt.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-20251/1

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Verkehr

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