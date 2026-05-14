Ein Auto, mit dem fünf Jugendliche unterwegs sind, kollidiert frontal mit einem anderen Fahrzeug. Darin sitzen zwei Senioren. Wie es zu dem Unfall kam und wer betroffen ist.

Bruttig-Fankel (dpa/lrs) – Auf einer Kreisstraße im Landkreis Cochem-Zell sind bei einer Frontalkollision fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 18 Jahre alte Fahrer eines Autos am späten Donnerstagnachmittag in einer Rechtskurve zwischen Bruttig-Fankel und Treis-Karden die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser prallte zuerst gegen eine Leitplanke und stieß dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos, 62 und 73 Jahre alt, seien leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Außerdem seien der 17 Jahre alte Beifahrer des Unfallverursachers sowie eine 18-Jährige und eine 17-Jährige in diesem Auto leicht verletzt worden. Zwei der Jugendlichen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Über den Gesundheitszustand des 18-Jährigen und eines weiteren Insassen des Autos ist derzeit nichts Genaueres bekannt.