Ein 47-Jähriger soll seine Ehefrau vergewaltigt haben und sich an der eigenen sowie der Stieftochter vergangen haben. Noch beim Prozessauftakt beteuerte der Angeklagte seine Unschuld – nun fiel das Urteil am Koblenzer Landgericht.
Am Koblenzer Landgericht endete der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann mit einem Urteil. Am vierten Verhandlungstag entschied die Kammer: Der Angeklagte muss für sieben Jahre in Haft, weil er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und sich am eigenen sowie am Stiefkind vergangen haben soll.