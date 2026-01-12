Urteil am Landgericht Koblenz Frau und Kinder missbraucht? Haftstrafe für 47-Jährigen Kim Fauss 12.01.2026, 15:30 Uhr

i Hat ein 47-Jähriger seine Frau und seine eigene sowie die Stieftochter missbraucht? Am Landgericht Koblenz fiel am vierten Verhandlungstag ein Urteil. (Symbolfoto) David-Wolfgang Ebener. picture alliance/dpa

Ein 47-Jähriger soll seine Ehefrau vergewaltigt haben und sich an der eigenen sowie der Stieftochter vergangen haben. Noch beim Prozessauftakt beteuerte der Angeklagte seine Unschuld – nun fiel das Urteil am Koblenzer Landgericht.

Am Koblenzer Landgericht endete der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann mit einem Urteil. Am vierten Verhandlungstag entschied die Kammer: Der Angeklagte muss für sieben Jahre in Haft, weil er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und sich am eigenen sowie am Stiefkind vergangen haben soll.







