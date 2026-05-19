Ermittlungen laufen
Frau stirbt nach Messerstichen – Polizei nimmt Ehemann fest
Polizei Blaulicht
Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am späten Vormittag des 18. Mai 2026. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

In der Pfalz kommt es zu einem tödlichen Gewaltverbrechen. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft - und schweigt.

Pirmasens (dpa/lrs) – Weil er seine Ehefrau erstochen haben soll, sitzt ein 43 Jahre alter Mann aus Pirmasens in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, soll der Verdächtige am 18. Mai der Frau in der gemeinsamen Wohnung in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt haben. Die 52-Jährige starb dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge an Blutverlust bei akutem Herzkreislaufversagen.

Der Mann sei in Tatortnähe festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden, hieß es. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken Untersuchungshaft angeordnet. «Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.» Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-99903/1

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