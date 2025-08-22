Mitten in der Nacht gerät im saarländischen Merzig eine Doppelhaushälfte in Brand. Um sich zu retten, springt eine 58-Jährige aus dem Fenster - und zieht sich üble Verletzungen zu.

Merzig (dpa/lrs) – Eine Frau ist in Merzig aus dem Fenster eines brennenden Hauses gesprungen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Das Feuer war in der Nacht in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Der erste Stock stand nach Angaben der Feuerwehr in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. In dem Gebäude befanden sich auch zwei andere Bewohner, die es aber noch rechtzeitig ins Freie geschafft hatten, so die Polizei. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen demnach mehrere Stunden lang.

Ob sich der Zustand der 58-jährigen Verletzten seit der Nacht geändert hat, war der Polizei nicht bekannt. Neben den Verletzungen durch den Sprung habe die Frau auch eine Rauchgasvergiftung erlitten, sagte der Sprecher. Die Ursache des Brandes war demnach zunächst unklar. In einer ersten groben Schätzung ging die Polizei von etwa 200.000 Euro Schaden aus. Zuerst hatten andere Medien über den Brand berichtet.