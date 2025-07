Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Frau soll vor einem Supermarkt in Bad Kreuznach eine Jugendliche geschlagen und auf sie eingetreten haben. Zu der Auseinandersetzung zwischen der 34-Jährigen und dem etwa 15 bis 16 Jahre alten Mädchen kam es am Donnerstagabend in der Fußgängerzone, wie die Polizei mitteilte. Zeugen zufolge soll die Frau die Jugendliche im Streit an den Haaren zu Boden gezogen und sie dann geschlagen und getreten haben.

Das verletzte Mädchen sei danach geflohen. Die Frau hingegen konnten die Beamten in der Nähe ausfindig machen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat, aber auch zur Identität des Mädchens.