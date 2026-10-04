Eine Frau ruft frühmorgens die Polizei und erzählt von einem Mann, der ihr in den Schritt gefasst habe. Unterwegs stößt die Polizei auf einen weiteren Vorwurf.

Landau (dpa/lrs) – Ein Mann soll am Samstag in Landau eine Frau sexuell belästigt und sie sowie weitere Menschen bedroht haben. Zunächst hatte am frühen Morgen eine 37-Jährige die Polizei gerufen und unter anderem angegeben, dass ein Unbekannter ihr in einer Gaststätte in den Intimbereich gegriffen habe, wie die Beamten mitteilten. Der Verdacht weitete sich aber aus, als eine Streife auf dem Weg zum Einsatzort ein Auto kontrollierte: Die Insassen erzählten den Beamten, dass zuvor ein Mann mit einem Messer in der Hand auf sie zugelaufen sei.

Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass es mutmaßlich derselbe Täter war. Sie fanden den offenbar alkoholisierten Verdächtigen und nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Dort nahmen die Beamten Anzeigen auf und entließen den 36-Jährigen dann wieder auf freien Fuß.

Konsequenzen gab es allerdings auch für die Insassen des kontrollierten Autos: Die Streife war auf sie aufmerksam geworden, weil jemand auf der Beifahrerseite ein Verkehrsschild aus dem Wagen gehalten und dann weggeworfen hatte. Die Beamten erteilten den Insassen einen Platzverweis und ermitteln nun auch wegen Diebstahls.