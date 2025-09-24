Nach einem heftigen Streit landet eine Frau mit mehreren Stichwunden im Krankenhaus. Gegen einen Mann wird ermittelt. Was ist bisher zu den Hintergründen bekannt?

Mainz (dpa/lrs) – Eine Frau ist in einer Wohnung in Mainz mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll am Dienstagabend ein Streit zwischen der 34-Jährigen und einem 35-Jährigen eskaliert sein. Der Mann habe die Frau daraufhin mit einem Messer verletzt. Die 34-Jährige kam mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebe sie aber nicht, so die Polizei.

Der Mann sei zunächst aufs Polizeirevier gebracht worden, hieß es. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sei er danach wieder entlassen worden. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die beiden Beteiligten wohnen nach Angaben der Polizei zusammen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, dazu äußerte sich ein Polizeisprecher am frühen Morgen nicht. Zu einem möglichen Tatmotiv machte die Polizei ebenfalls keine Angaben.