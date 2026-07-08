Stark alkoholisiert verursacht eine Frau auf der A6 einen Unfall. Das hat auch Folgen für ihre Kinder.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) – Unter starkem Alkoholeinfluss hat eine Frau einen Unfall auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam die 43-Jährige, die mit ihren zwei Kindern unterwegs war, am Dienstagabend beim Überholen von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte gegen die Mittelleitplanke und kam auf einem Parkplatz zum Stehen.

Die beiden Kinder im Alter von 7 und 14 Jahren kamen ins Krankenhaus und im Anschluss in die Obhut des Jugendamts. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille bei der Frau fest. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.