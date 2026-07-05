Nonnweiler (dpa/lrs) – Eine Fußgängerin ist nahe dem saarländischen Nonnweiler angefahren und schwer verletzt worden. Die 28-Jährige wurde auf einem Parkplatz an einer Landstraße nahe dem Ortsteil Otzenhausen von hinten von dem Wagen erfasst und sei gestürzt, wie die Polizei in Wadern mitteilte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens fuhr laut Polizei nach der Kollision über die L147 davon. Die 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nun wird nach Zeugen gesucht.

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