Mainz (dpa/lrs) – Die Stiftung Joseph Breitbach verleiht gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz den Joseph-Breitbach-Preis 2025 an den Autor Frank Witzel. Mit dem Preis würdigt die Jury sein in der deutschen Gegenwartsliteratur einzigartiges Gesamtwerk, mit dem ihm eine fantastische Archäologie der untergegangenen Bundesrepublik gelingt, heißt es in der Mitteilung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

»Mit detailversessener Erzähllust erkundet der Schriftsteller und Musiker Frank Witzel in seinen umfangreichen Romanen, Tagebüchern und Essays die Abgründe der frühen Bundesrepublik und bietet ebenso mitreißende wie originelle Erinnerungsrecherchen«, begründet die Jury die Wahl. Die Verleihung findet am 19. September 2025 in Koblenz statt, der Geburtsstadt von Joseph Breitbach.

In Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz verleiht die Stiftung Joseph Breitbach den Joseph-Breitbach-Preis seit 1998 jährlich an deutschsprachige Schriftsteller und Schriftstellerinnen.