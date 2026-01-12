Hunsrück-Airport punktet Flughafen Hahn verbessert sich im Pünktlichkeitsranking 12.01.2026, 06:00 Uhr

i Am Flughafen Hahn ist die Verspätungsquote gesunken. Das sagt eine Auswertung des Travel-Tech-Unternehmens AirHelp für das Jahr 2025. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Flugverspätungen sind ärgerlich und können die Urlaubsfreude trüben. 2024 war der Flughafen Hahn der deutsche Airport mit den relativ gesehen meisten Verspätungen. Diesen unrühmlichen Spitzenplatz hat er 2025 verlassen, wie eine Auswertung ergab.

Die Flüge am Flughafen Hahn sind pünktlicher geworden. Belegte der Hunsrück-Airport in der Auswertung von AirHelp der Flugstörungen 2024 noch den unrühmlichen Spitzenplatz mit den relativ gesehen meisten Verspätungen an deutschen Flughäfen (37,8 Prozent), verbessert sich der Hahn in der 2025er-Auswertung auf eine Verspätungsquote von 29,6 Prozent – und liegt nun nur noch auf Platz vier hinter Karlsruhe/Baden-Baden, Münster/Osnabrück und ...







