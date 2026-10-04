Nach unsicherer Fahrweise will die Polizei einen Pkw-Fahrer kontrollieren. Er gibt Gas, verursacht einen Unfall mit Leichtverletzten und flieht vom Ort des Geschehens.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat sich in Kaiserslautern einer Polizeikontrolle entzogen und anschließend einen Unfall verursacht. Der Mann sollte am frühen Morgen wegen unsicherer Fahrweise im Stadtgebiet angehalten werden, beschleunigte jedoch und stieß im Kreuzungsbereich mit einem anderen Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Insassen des anderen Fahrzeugs wurden demnach leicht verletzt. Der Fahrer floh laut Mitteilung nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mann nach Polizeiangaben identifiziert werden.