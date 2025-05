Wadern (dpa/lrs) – Gefahr im Kult-Essen: Eine saarländische Fleischerei ruft an Bedientheken verkaufte Lyoner wegen möglichem Metall zurück. Der Hersteller könne nicht ausschließen, dass sich Metall-Fremdkörper in der Fleischwurst befinden, hieß es in der Warnung. «Eine mögliche Gesundheitsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.»

Konkret geht es um Lyoner, die zwischen dem 12. und 16. Mai an den Verkaufsstellen der Fleischerei Stroh und den Rewe-Bedientheken im Saarland und in Rheinland-Pfalz verkauft wurden. Verbraucherinnen und Verbraucher könne die Wurst zurückbringen.