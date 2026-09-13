Die Influencerin zeigt in einem humorvollen Video ihren Babybauch. Bald sei die Familie zu sechst, freut sie sich.

Dubai (dpa) – Mit einem Video auf Instagram hat Influencerin Fiona Erdmann ihre erneute Mutterschaft angekündigt. «Die Gang bekommt Verstärkung», schrieb Erdmann dazu. «Legt euch besser nicht mit uns an!», fügte die 38-Jährige zusammen mit einem lachenden Emoji hinzu.

Die bisher fünfköpfige Familie ist mit Sonnenbrillen zu sehen, Erdmann zeigt ihren Babybauch im eng anliegenden, langen Kleid. Bald seien sie eine Familie mit insgesamt sechs Mitgliedern, schrieb sie dazu.

Ihr drittes Kind war im Februar 2025 auf die Welt gekommen. Erdmann hatte offen auch über Fehlgeburten gesprochen, die sie erlitten hat.

Als 18-Jährige hatte die in Saarbrücken geborene Erdmann an der Model-Castingshow «Germany's Next Topmodel» des Senders ProSieben teilgenommen. Heute arbeitet sie auch als Schauspielerin und Influencerin. Sie lebt mit ihrer Familie Dubai.