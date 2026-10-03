Am späten Abend laufen 15 Rinder plötzlich frei auf dem Feld – der Besitzer muss kreativ werden, um sie wieder einzufangen. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Ausbruch?

Marienrachdorf (dpa/lrs) – Explodierende Feuerwerkskörper haben mehrere Rinder im Westerwald so stark erschreckt, dass sie aus ihrem Gehege ausbrachen. Die 15 Tiere seien über einen Weg bei Marienrachdorf auf ein benachbartes Feld gelaufen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Schwiegermutter des Besitzers hatte am späten Freitagabend den Knall gehört und dann die frei umherlaufenden Tiere gesehen.

Den Angaben zufolge informierte die Frau ihren Schwiegersohn, der versuchte die Tiere wieder zurückzutreiben – jedoch ohne Erfolg. Er habe schließlich einen Elektrozaun um die Tiere auf dem angrenzenden Feld aufgebaut, führte der Sprecher weiter aus.

Laut Polizei sollen zwei Familien mit Kindern die Feuerwerkskörper auf dem Feldweg abgebrannt haben. Sie hatten zuvor ihre Autos am Ortsrand abgestellt und waren mehrere hundert Meter den Feldweg entlanggegangen.