Ein Feuerwehrmann wird bei den Löscharbeiten am Rotenfels verletzt. Der Einsatz läuft weiter - teils mit spezieller Technik gegen Glutnester und wegen abgebrannter Munition.

Traisen/Rüdesheim (dpa/lrs) - Bei der Bekämpfung des seit Tagen andauernden Waldbrandes am Rotenfels im Kreis Bad Kreuznach ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er sei im Krankenhaus, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Der Einsatz in dem Gebiet gehe derweil weiter, es seien mehrere Abschnitte gebildet worden, in denen unterschiedlich vorgegangen werde.

In einem Gebiet nahe der Ortschaft Traisen, in dem auch der für die Mobilfunkversorgung wichtige Funkturm liegt sowie eine Kita, bekämpften Feuerwehrleute den Brand aktiv. In dem Areal habe es seit längerer Zeit keine Knallgeräusche mehr gegeben, dort sei vermutlich alle im Boden befindliche Munition abgebrannt. In anderen Abschnitten sei nach wie vor der Löschroboter im Einsatz und kühle das Gelände herunter.