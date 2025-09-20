Mit technischem Gerät befreit die Feuerwehr in St. Ingbert ein Kind aus einem Baumstumpf. Der Einsatz dauert rund eineinhalb Stunden – das Kind bleibt äußerlich unverletzt.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein Kind ist in St. Ingbert im Saarpfalz-Kreis in einen Baumstumpf gerutscht und mit seinem Bein stecken geblieben. Der Unfall sei am Freitagnachmittag beim Spielen passiert, teilte die Feuerwehr mit. Nach einer ersten Erkundung sei klar gewesen, dass eine Rettung nur mit technischen Maßnahmen möglich sei. Die Feuerwehr habe den Stumpf freigelegt, vorsichtig abgetragen und dann mit einem hydraulischen Rettungsgerät auseinandergedrückt.

Der Einsatz habe rund eineinhalb Stunden gedauert. Die Feuerwehr sei mit 23 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Das Kind habe ohne äußere Verletzungen befreit werden können, sei zur genaueren Untersuchung jedoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden.