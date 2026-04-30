Beim Brand eines Balkons in Ludwigshafen greift das Feuer auf eine Wohnung über. Eine Katze kann von der Feuerwehr gerettet werden.

Ludwigshafen am Rhein (dpa/lrs) – Bei einem Balkonbrand in Ludwigshafen ist in der Nacht eine Wohnung schwer beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, griff das Feuer von einem Balkon im ersten Obergeschoss auf die angrenzende Wohnung über.

Drei Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Feuerwehr rettete zudem eine Katze aus der betroffenen Wohnung.

Das Tier blieb unverletzt und wurde vorübergehend in einem Tierheim untergebracht. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.