Ein Linienbus steht in Saarbrücken in Flammen. Der Fahrer bleibt unverletzt, Passagiere sind nicht an Bord. Das Feuer greift auch auf mehrere Bäume über.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken ist ein Linienbus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sich der Fahrer rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Passagiere seien nicht an Bord gewesen. Als die Feuerwehrleute am Unglücksort eintrafen, habe der Bus bereits in Flammen gestanden, hieß es in der Mitteilung. Auch Bäume wurden demnach in Mitleidenschaft gezogen. Laut Feuerwehr war der Löscheinsatz nach rund einer Stunde beendet.