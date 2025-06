Feuer in Wohnung in Mainzer Altstadt ausgebrochen

In Mainz brennt eine Wohnung in der Altstadt. Ein Mensch wird ersten Angaben zufolge dabei leicht verletzt.

Mainz (dpa/lrs) – In der Mainzer Altstadt ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge wurde dabei ein Mensch leicht verletzt. Das Feuer sei in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Der Brand sei inzwischen gelöscht. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.